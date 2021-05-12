После вспышки кишечной инфекции в Нововятске проверят воду

Кировский «Водоканал» начал проверку питьевой воды после массового заболевания детей и взрослых кишечной инфекцией. В больницу попали 22 ребенка.

«Сотрудники „Водоканала“ города Кирова проводят проверку питьевой воды подземных водоисточников в микрорайоне Нововятск после массового заболевания детей и взрослых кишечной инфекцией», — сообщили в пресс-службе предприятия.

Результаты проб будут известны через 24 часа после их взятия, добавили в ведомстве.

Специалисты во время проверки обработали гипохлоритом натрия резервуары с водой в Нововятске.

Во вторник, 11 мая, 22 ребенка были госпитализированы с признаками вирусной кишечной инфекции. Также врача на дом вызывали к 26 детям и 10 взрослым с аналогичными симптомами.

Ранее в Каспийске 29 человек попали в больницу с кишечным отравлением. Это не первый случай отравления питьевой водой в Дагестане, были случаи, когда количество пострадавших достигало 300 человек. После нескольких крупных вспышек было решено модернизировать водопровод в регионе.