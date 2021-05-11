После стрельбы в школе Казани люди массово пошли сдавать кровь

Республиканский центр крови Министерства здравоохранения Татарстана после стрельбы в казанской школе пригласил доноров. 12 мая люди смогут сдавать кровь — с 07:00. Уже сегодня там выстроились очереди.

«Уважаемые доноры! В связи с повышенной потребностью медицинских учреждений в компонентах крови 12 мая прием доноров с 7:00. При себе иметь паспорт и для первичных доноров — СНИЛС», — говорится в сообщении на сайте учреждения.

Сейчас в центре выстроилась большая очередь из желающих сдать кровь для пострадавших во время нападения на гимназию в столице Татарстана.

В первой половине дня 11 мая вооруженный 19-летний выпускник пришел в школу, в которой учился, и открыл огонь. Он также взорвал бомбу. По последним данным, погибли четыре мальчика, три девочки и учительница. 16 человек получили ранения. Подозреваемого в массовом убийстве задержали. СК завел уголовное дело. Завтра в Татарстане будет день траура.