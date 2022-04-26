После стрельбы в детсаду в ульяновское село приехали сотрудники центра психологической помощи

В Ульяновскую область прибыли психологи. Они окажут помощь нуждающимся после стрельбы в детском саду «Рябинка» в селе Вешкайма.

С людьми будут работать ведущие сотрудники центра экстренной психологической помощи Московского государственного психолого-педагогического университета, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ.

«По поручению министра просвещения Сергея Кравцова в детский сад „Рябинка“ поселка Вешкайма Ульяновской области прибыли сотрудники Минпросвещения», — добавили в ведомстве.

На месте специалисты окажут психологическую поддержку и помощь, в том числе воспитателям, воспитанникам и их родителям.

Стрельба в детском саду Вешкаймы произошла 26 апреля. Двое детей и нянечка погибли, воспитатель получил ранение. Предполагаемый убийца состоял на учете как психически больной. Мужчина покончил с собой. Его тело нашли в комнате с детьми.