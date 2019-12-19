После стрельбы на Лубянке погиб сотрудник ФСБ. В больницу доставили пять человек
Пять человек пострадали во время стрельбы у здания ФСБ России на Лубянской площади в центре Москвы, сообщили журналистам в Минздраве. В результате нападения погиб один сотрудник спецслужбы, уточнили в ведомстве.
«Медицинская помощь оказывается пяти пострадавшим в результате стрельбы в Москве», — сказано в заявлении министерства.
Также позднее в ведомстве уточнили, что в результате стрельбы два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения.
Мужчина, открывший стрельбу, действовал в одиночку и не проникал в здание ФСБ на Лубянке, перестрелка велась снаружи.
В районе улицы Большая Лубянка из-за перестрелки перекрыто движение транспорта. Автобусы изменили свои маршруты.