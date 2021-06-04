После сообщений о массовом отравлении в школьном лагере в Красноярске начали проверку

Прокуратура Красноярского края начала проверку после новостей о массовом отравлении детей. ЧП, по предварительным данным, произошло в школьном лагере Красноярска.

«Прокуратура края организовала проверку по информации СМИ о возможном массовом отравлении детей в школьном лагере МАОУ „Средняя школа № 24“» — сказано в сообщении на сайте ведомства.

По предварительной информации, в медучреждение обратились родители шести детей. Они жаловались на неудовлетворительное состояние здоровья. У школьников взяли анализы, госпитализация им не понадобилась.

Во время проверки прокуратура даст оценку исполнению санитарно-эпидемиологического законодательства администрацией о школы, а также организатора питания в учебном заведении.