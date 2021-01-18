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    18 января 2021, 09:33

    После смерти девочки с ожогами от кипятка в Алтайском крае начнут проверку

    Наза Салех Захи

    Глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов по поручению губернатора Виктора Томенко проведет всестороннюю проверку Советской районной больницы. Там погиб годовалый ребенок.
    После смерти девочки с ожогами от кипятка в Алтайском крае начнут проверку

    «Виктор Томенко на аппаратном совещании сегодня поручил министру здравоохранения [региона] Дмитрию Попову организовать и провести комплексную проверку Советской ЦРБ и привлечь к этому районные власти», — сказано в сообщении регионального правительства. Его процитировало РИА «Новости».

    СУ СК России по региону открыло уголовное дело о причинении смерти по неосторожности при исполнении профессиональных обязанностей после гибели девочки.

    Следствие выяснило, что 11 января в селе Советское ребенок ошпарился кипятком. Девочка получила термические ожоги, ее доставили в Советскую ЦРБ. Однако после помощи медиков она умерла в реанимации.

    По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стало повреждение легкого при установке катетера в подключичную вену. Этот случай широко обсуждался в соцсетях. Региональный Минздрав выразил соболезнования семье ребенка и обещал разобраться в случившемся.