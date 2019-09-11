После самосожжения ученого из Ижевска возбудили уголовное дело

Ученый Альберт Разин умер от полученных ожогов возле здания Госсовета Удмуртии. Следователи в числе прочих намерены проверить версию о доведении до самоубийства. Возбуждено уголовное дело.

О начале уголовного производства сообщил «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру республики. В надзорном органе не стали уточнять, по какой именно статье возбуждено дело.

По словам знакомого с ситуацией источника, речь в том числе идет о статье 110 УК РФ, которая предполагает ответственность за доведение до самоубийства.

Следственные органы намерены отработать все возможные версии случившегося.

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Утром 10 сентября 79-летний активист Альберт Разин из Ижевска совершил попытку самоубийства возле здания Госсовета Удмуртии. Пенсионера, который в прошлом возглавлял Институт человека Удмуртского государственного университета, госпитализировали с серьезными ожогами. Спасти его врачам не удалось.

Ученый выступал за защиту удмуртского эпоса и языка.

После случившегося проверку инициировали в СК РФ по республике. Аналогичные мероприятия начала и прокуратура Удмуртии.