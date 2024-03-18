Общество 18 марта 2024, 12:16 После разминирования в Авдеевке восстановят электро- и газоснабжение Пушилин: жителям Авдеевки привозят продукты и воду, город разминируют РИА «Новости»

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В Авдеевке идет разминирование, затем в городе восстановят электро- и газоснабжение, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Жителям подвозят воду, продукты, средства гигиены, генераторы и топливо к ним.

«Сейчас можно говорить, что идет процесс разминирования. Очень активно включились инженерные войска <…> обезврежено уже достаточно большое количество боеприпасов, мин, что позволяет включаться тем ведомствам, которые отвечают за восстановление электроэнергии, водо- и газоснабжения», — рассказал он.

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В городе также идут строительные работы. Сейчас специалисты начали постепенно восстанавливать кровли и оконные блоки в зданиях. К восстановлению Авдеевки активно подключаются регионы-шефы.

Президент Владимир Путин отмечал, что необходимо предпринять все шаги в поддержку жителей Авдеевки. Россия должна быть еще крепче, сильнее и эффективнее, отметил он. Глава государства также добавил, что страна выступает за мирные переговоры с Украиной.