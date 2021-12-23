После публикации о болезни сына Плющенко возбуждено дело о клевете

Сотрудники правоохранительных органов приняли решение возбудить уголовное дело по факту публикации в издании StarHit информации о том, что сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр якобы болен синдромом Аспергера. Об этом «360» сообщил адвокат Александр Добровинский.

Родители Александра возмутились заметкой в СМИ, а Рудковская уточнила, что ее сын получил психологическую травму. По ее словам, из-за этого он перестал посещать тренировки по фигурному катанию. В издании объяснили, что они пытались руководствоваться «свободой действий» и «работой с актуальными» темами.

«После публикации клеветнической статьи о Саше Плющенко в журнале StarHit мы с Яной Рудковской добились возбуждения уголовного дела против редакции журнала. Были проведены психологические экспертизы, доказывающие, что Саша — абсолютно здоровый мальчик и психологически, и умственно, и эмоционально», — сказал Добровинский.

По словам защитника семьи фигуриста, некие люди решили нагло оболгать ни в чем не виновного ребенка, чтобы насолить его известным родителям, и этот кто-то непременно должен понести соответствующее наказание.

Он добавил, что следствие уже нашло виновных, так что в ближайшее время ожидается очередное торжество правосудия.

Отметим, что восьмилетний Александр собрал в своем Instagram уже 1,5 миллиона подписчиков.