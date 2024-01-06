Общество 06 января 2024, 11:00 После пророческой роли в кино умер известный актер Виктор Огородников Известный актер Виктор Огородников умер после пророческой роли в кино Общественная общероссийская организация «Союз писателей России»

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Известный актер и поэт Виктор Огородников умер на 67-м году жизни 6 января. Об этом сообщила пресс-служба Союза писателей России.

Огородников долгое время трудился геодезистом на территории Средней Азии и Крайнего Севера. Он издавал собственные сборники стихов, которые посвящал Сибири, природе Урала и любви.

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В 2005 и 2010 годах презентовал собрания стихов «Кедровник» и «Солнечный иней». Также играл на гитаре, а летом 2023 года снялся в кинофильме «Чтобы не было холодно», где сыграл умершего в конце дедушку.

Поэт серьезно увлекался живописью. Незадолго до смерти Огородникова его полотно отобрали на выставку «Большой Урал».

Несколько лет назад он пустился в кругосветное путешествие на велосипеде, но доехал до Мадрида и отказался от затеи.

В 2017 году поэта наградили медалью «Русская звезда» имени Федора Тютчева за труды на благо России.