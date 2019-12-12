После прямой линии с президентом ребенку помогут не возвращаться к родной матери

В июне, на прямую линию с президентом России дозвонился 14-летний мальчик из Самарской области. Он рассказал, что не хочет возвращаться к своей родной матери, которую выпустили по УДО и попросил помочь остаться в приемной семье.

Ребенка передали в приемную семью в октябре 2014 года, после того как его мать посадили в тюрьму за наркотики. В семье Коноваловых есть еще дети: три взрослых дочери и три усыновленных мальчика. Подросток рассказал, что его мать вышла из тюрьмы по УДО, звонит ему и грозиться забрать.

Источник фото: ОНФ

Он отказывается возвращаться к ней, потомучто она плохо с ним обходилась и беспокоится, что его могут выкрасть из приемной семьи.

«Сейчас отдел опеки Борского района собирает необходимые документы и основания для выхода в суд», — сообщается в обращении ОНФ.

Со слов руководителя комитета по вопросам семьи, опеки и попечительства муниципального района Борский Самарской области Екатерины Сивинской, органам неизвестно местонахождения биологической матери мальчика, о том, что женщина освободилась по УДО, они узнали со слов самого ребенка. По крайней мере, заявлений в опеку от нее не поступало. Сивинская также отметила, что ими были направлены письма в УФСИН Самарской области для уточнения данных, однако ответа они еще получили.

Помочь ребенку также вызвались самарские активисты народного фронта. Помимо этого, по информации движения, дело находится под пристальным контролем министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.