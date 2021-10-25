Дом хакасской отшельницы Лыковой восстановили после пожара

В заповеднике «Хакасский» закончили восстановление дома отшельницы Агафьи Лыковой, который пострадал из-за случившегося в сентябре пожара. Сейчас у пожилой женщины все хорошо.

Директор заповедника Виктор Непомнящий рассказал о том, как складывается судьба отшельницы, на своей странице в Facebook.

«Несмотря на все сложности и препятствия, сообща, всем миром, удалось, правда, чуть позже запланированного, но все же завершить восстановление пострадавшего от пожара дома», — написал он.

Впереди у Лыковой «сложное долгое зимнее время». Из-за обмелевшей реки до ее жилища теперь можно добраться только пешком или на вертолете. Все помощники и волонтеры с заимки выехали. Нового помощника женщине готовят в митрополии Русской православной старообрядческой церкви.

«Еще из хороших новостей — Агафье Карповне удалось пообщаться с доктором, общее состояние хорошее», — подчеркнул Непомнящий.

Пожар на заимке отшельницы произошел в начале сентября из-за неаккуратного обращения с печью, которую перетопили. Пламя повредило сараи и крышу нежилого строения. Ни сама Лыкова, ни приехавшие к ней волонтеры не пострадали.