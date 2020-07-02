Техника вновь отказались арестовывать после пожара в московском пансионате для престарелых

В апреле в Москве сгорел пансионат для престарелых «Третий возраст». СК возбудил уголовное дело. В четверг суд вновь не арестовал техника, работавшего в заведении.

Обстоятельства случившегося устанавливают специалисты первого управления по расследованию особо важных дел столичного СК РФ. Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

Приоритетной версией пожара в московском главке называли неисправность электропроводки и котла отопления. Погибли четыре человека, еще 16 пострадали.

В момент возгорания в пансионате было более 50 человек. Огонь начал распространяться с минус первого этажа, перекинулся на первый и охватил площадь 300 квадратных метров. Жертвами пожара стали три пожилых женщины, которые жили в пансионате, и сотрудник дома престарелых.