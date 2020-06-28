Саратовский депутат написал заявление в СК после потасовки в думе

Депутат саратовского парламента от партии КПРФ Николай Бондаренко, который на днях стал участником драки на затянувшимся на 12 часов заседании, подал в Следственный комитет заявление с просьбой провести проверку по факту произошедшего.

В ходе прямого эфира на своем Youtube-канале Бондаренко заявил, что в «Единой России» написали заявление, в котором просят компетентные органы привлечь его к ответственности за то, что именно он начал эту драку, и первым «напал на депутата от „Единой России“». При этом Бондаренко отметил, что это, «конечно же, абсолютно не так».

«Я в свою очередь написал заявление в Следственный комитет», — заявил представитель КПРФ. Его слова приводит РИА «Новости».

Бондаренко рассказал, что готов предоставить следствию все видеозаписи с заседания областной думы, которые снял как он сам, так и его коллеги и помощники. Это, по его совам, позволит сформулировать общую картину инцидента.

Конфликт депутатов в Саратовской областной думе перерос в массовую потасовку, которая завершилась боем один на один депутата от «Единой России» Дениса Чернышевского и коммунистом Николаем Бондаренко. Инцидент произошел несколько дней назад.

Причиной конфликта стал спор об уместности флажков с агитацией проголосовать по поправкам к Конституции. Оба депутата оказались достаточно скандальными в прошлом.