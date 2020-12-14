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    14 декабря 2020, 18:23

    После поездки на Байконур россиянка отказалась сдавать тест на СОVID-19. Она заявила, что не пересекала границу

    Екатерина Шамина

    Жительницу Подмосковья оштрафовали за отказ сдавать анализ на коронавирус после поездки на Байконур. Она была уверена, что эта поездка не считается зарубежной. Об этом сообщила газета «Московский комсомолец».
    После поездки на Байконур россиянка отказалась сдавать тест на СОVID-19. Она заявила, что не пересекала границу

    На Байконуре Екатерина из Каширы была осенью этого года. После прилета она даже не думала сдавать ПЦР-тест на COVID-19, женщина не посчитала эту поездку заграничной.

    В Роспотребнадзоре на нее составили административный протокол и передали дело в суд. Женщину обвинили в нарушении правил санитарно-эпидемиологического режима.

    В суде Екатерина вину отказалась признавать. По ее мнению, сам город и космодром арендованы Россией у Казахстана, а значит, и поездка туда не может считаться зарубежной. Она привела текст соглашения между двумя государствами, где написано, что Байконуру присваивается статус, равноценный статусу российских городов федерального значения, а глава городской администрации и чиновники назначаются по представлению российской стороны.

    Суд согласился с жительницей Подмосковья, что Россия арендует город и космодром у Казахастана, но находятся они на территории другого госудасртва, поэтому ПЦР-тест нужно обязательно сдавать.

    Женщине придется заплатить 15 тысяч рублей штрафа.