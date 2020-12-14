После поездки на Байконур россиянка отказалась сдавать тест на СОVID-19. Она заявила, что не пересекала границу

На Байконуре Екатерина из Каширы была осенью этого года. После прилета она даже не думала сдавать ПЦР-тест на COVID-19, женщина не посчитала эту поездку заграничной.

В Роспотребнадзоре на нее составили административный протокол и передали дело в суд. Женщину обвинили в нарушении правил санитарно-эпидемиологического режима.

В суде Екатерина вину отказалась признавать. По ее мнению, сам город и космодром арендованы Россией у Казахстана, а значит, и поездка туда не может считаться зарубежной. Она привела текст соглашения между двумя государствами, где написано, что Байконуру присваивается статус, равноценный статусу российских городов федерального значения, а глава городской администрации и чиновники назначаются по представлению российской стороны.

Суд согласился с жительницей Подмосковья, что Россия арендует город и космодром у Казахастана, но находятся они на территории другого госудасртва, поэтому ПЦР-тест нужно обязательно сдавать.

Женщине придется заплатить 15 тысяч рублей штрафа.