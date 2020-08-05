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    05 августа 2020, 03:00

    После открытия кинотеатры собрали в 26 раз меньше обычного

    Арина Гудилова

    Выручка кинотеатров за прошедшие выходные оказалась в 26 раза меньше аналогичного периода в прошлом году. Эксперты предполагают, что каждый пятый кинотеатр закроется.
    После открытия кинотеатры собрали в 26 раз меньше обычного

    Как сообщила газета «Известия», за период с 1 августа по 4 августа кинотеатры смогли собрать только 30 миллионов рублей, не смотря на выход нескольких новых картин. В прошлом году за такой же период кинозалы выручили 800 миллионов рублей.

    Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин рассказал, что пока работу не возобновили около 15% кинотеатров. Многие из них вероятно не переживут эпидемию коронавируса. По его оценке в регионах закроются или сменят владельца около 20% кинозалов.

    Однако те кинотеатры, которые открылись, соблюдают жесткие меры безопасности. У посетителей проверяют температуру, они должны носить маски, а рассадка осуществляется через безопасное расстояние.

    С 1 августа в Москве и Московской области заработали кинотеатры. Залы должны быть заполнены не более чем на половину.

    Новости SMI.FM