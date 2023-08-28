28 августа 2023, 08:36
После ограничений рейсов над Москвой 10 самолетов отправились на запасные аэродромы
Росавиация: 10 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в Москве
На запасные аэродромы отправили 10 самолетов из-за ограничения числа полетов над Москвой в ночь на 28 августа. Позже все аэропорты российской столицы возобновили работу в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«По состоянию на 07:45 28 августа 2023 года аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме», — указали в сообщении.
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В Росавиации уточнили, что утром в целях обеспечения безопасности полеты из Внукова, Домодедова и Жуковского временно ограничили. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры.
«Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэропорты ушло 10 воздушных судов», — отметили в пресс-службе.
Позже пассажиров всех рейсов доставили в аэропорты назначения.
Ранее ночью, 28 августа, Внуково и Домодедово временно остановили вылет и прилет рейсов. В результате задержали более 15 воздушных судов.
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