Общество 28 августа 2023, 08:36 После ограничений рейсов над Москвой 10 самолетов отправились на запасные аэродромы Росавиация: 10 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в Москве РИА «Новости»

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На запасные аэродромы отправили 10 самолетов из-за ограничения числа полетов над Москвой в ночь на 28 августа. Позже все аэропорты российской столицы возобновили работу в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«По состоянию на 07:45 28 августа 2023 года аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме», — указали в сообщении.

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В Росавиации уточнили, что утром в целях обеспечения безопасности полеты из Внукова, Домодедова и Жуковского временно ограничили. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры.

«Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэропорты ушло 10 воздушных судов», — отметили в пресс-службе.

Позже пассажиров всех рейсов доставили в аэропорты назначения.

Ранее ночью, 28 августа, Внуково и Домодедово временно остановили вылет и прилет рейсов. В результате задержали более 15 воздушных судов.