После обращения RT Google удалил некорректные поисковые запросы о вакцинации

Google удалил некорректные варианты поисковых запросов на слова «вакцинация это» после обращения телеканала RT.

Пользователи Сети заметили, что по запросу «вакцинация это» в Google выдаются следующие варианты — «печать антихриста», «чип», «зло», «геноцид». После запроса телеканала в Google провели проверку и удалили подсказки, которые не соответствовали правилам компании.