После неудачного прыжка в воду 12-летний спортсмен из Казани впал в кому

Во время соревнований в бассейне спортивного комплекса ЦСКА в Москве 12-летний спортсмен из Казани ударился головой о бетонную вышку, с которой прыгал. Подросток получил тяжелые травмы и впал в кому.

«Мальчик получил травмы, находится в больнице. Удар был сильный. Операцию сделали вчера, сейчас он находится в медикаментозной коме. Родители, тренеры, федерация — мы на постоянной связи», — сообщили ТАСС в Российской федерации прыжков в воду.

В Telegram-канале «Муткo против» сообщили, что спортсмен считается одним из главных дарований казанской спортшколы. На его счету победы во многих российских соревнованиях.

В начале апреля во время матча умер футболист молодежки подмосковной команды «Знамя Труда». Предварительная причина — аневризма, разрыв сосуда в головном мозге.

В середине марта от травмы, полученной во время хоккейного матча, погиб игрок молодежной хоккейной команды «Динамо» (Санкт-Петербург) Тимур Файзутдинов. Ему в голову попала шайба, после этого он несколько дней провел в реанимации. Спасти юного спортсмена не удалось.