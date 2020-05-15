После массового схода мигрантов «Фуд Сити» заявил о провокации

Мигранты устроили массовый сход у продуктового рынка «Фуд Сити» в Новой Москве из-за якобы повышения стоимости аренды торгового места. В администрации рынка уверили, что эта информация — фейк. Аренда стоит по-прежнему, а сообщения о повышении стоимости — провокация.

«Информация о том, что администрация ОРПЦ „Фуд Сити“ повышает арендную плату, не соответствует действительности и является провокацией», — рассказали «360» в пресс-службе рынка и прояснили ситуацию.

В мае 2020 года на рынок поступило слишком много сезонных овощей и фруктов. Из-за этого возник ажиотаж вокруг торговых мест. Кому-то не хватило места. Люди возмутились, и их поддержали зеваки. Вопрос уже решили: открыли дополнительные торговые площади.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что «между администрацией торгового учреждения и арендаторами возник финансовый спор». Полицейские призвали всех участников конфликта к порядку через громкоговорители. Сейчас у «Фуд Сити» все спокойно, люди разошлись.

Ранее СМИ сообщили о разъяренной толпе торговцев «Фуд Сити», которые собрались якобы из-за повышения цены на аренду.