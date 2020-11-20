После увольнения врача Артура Топорова, рассказавшего о гибели пациентов коронавирусного госпиталя при ростовской горбольнице, ростовскую ГБ № 20 покинули сразу шесть сотрудников отделения реанимации. В результате «кислородного скандала» сменилось также руководство больницы.

Как сообщили источники 161.RU, в реанимации начался отток кадров.

«Ушли коллега Топорова по той дежурной смене и еще четыре доктора. Коллектив в реанимации был устоявшийся, все „старые“, работали долго — с допандемийных времен. [Главврач ГБ № 20 Ваган] Саркисян просит всех привести свою замену в течение двух недель отработки», — уточнил источник в отделении.

Сообщивший о смерти пациентов во время отключения подачи кислорода Топоров уволился в начале ноября вслед за начальником реанимации Борисом Розиным, который публично заявил о желании уйти. Это отделение ранее лечило детей и новорожденных, после начала пандемии Розин перестроил его работу.

В городской больнице № 20 изданию подтвердили увольнение троих врачей и принятие в отделение анестезиологии-реанимации пяти сотрудников.

О гибели пяти пациентов в результате отключения медицинского кислорода Топоров сообщил вечером 11 октября. Местные власти случившееся отрицали, но региональный Следком завел дело о причинении смерти по неосторожности. Была уволена глава ростовского Минздрава Надежда Левицкая.