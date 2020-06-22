После дождей стал разваливаться дом, где живет Черданцев. Люди винят плохой капремонт и боятся разрушения стен

Жители кирпичной многоэтажки на Комсомольском проспекте Москвы с ужасом каждый раз ждут прихода дождей. Вода идет в квартиры, а сегодня от сырости начал разрушаться фасад. Местные жители в беседе с «360» пояснили, что это происходит не в первый раз.

Источник фото: телеканал «360»

Живущий в этом доме спортивный комментатор Георгий Черданцев заявил, что это последствия капитального ремонта дома.

«У нас так капремонт сделали. Это безобразие, про которое нужно говорить. Мы уже и в суд подаем на Фонд капитального ремонта. <…>. У нас тут квартиры заливает в соседнем подъезде через вот эти стены. Просто заливает квартиры, люди, и всем плевать», — заявил он.

Еще одна жительница дома, Елена Зенина, пояснила, что во время капитального ремонта рабочие плохо промазали швы. В итоге во время дождей вода просачивается внутрь.

В распоряжении «360» оказалось видео из залитой квартиры. На кадрах можно увидеть, что на стене отвалились обои и появилась плесень. По словам автора видео, это уже третий залив. Из-за потопа сгорел кондиционер.

«У нас 10 квартир по стояку залиты водой. Она прошла через улицу и прямо в квартиры. Швы непромазаны, негерметичны, и у нас вода попала в квартиры. То же самое произошло с обрушением: сырые стены, сырой кирпич — все сырое», — рассказала Елена Зенина.

По ее словам, обрушение плитки на фасаде — это еще не так страшно, так как это происходит не в первый раз. Страшнее, если ситуацию с сыростью дома не решить до зимы. Накопившаяся вода приведет к трещинам в несущих стенах, которые сначала могут треснуть, а потом и вовсе разрушиться.

Елена Зенина пояснила, что во время капитального ремонта дома сотрудники управляющей компании не контролировали проведение работ. А сейчас вообще отказываются предпринимать хоть какие-то действия, чтобы изменить ситуацию.

«Если мы будем ждать и подавать в суд на Фонд капитального ремонта, то у нас просто разрушится дом. Поэтому нам нужно, чтобы управляющая компания активно за это взялась и начала делать», — подытожила Елена Зенина.