Проблему домашнего насилия решили изучать в СПбГУ после дела Соколова

Историк-расчленитель Олег Соколов работал доцентом СПбГУ. После резонансного дела с убийством аспирантки Анастасии Ещенко университет открыл центр изучения проблем домашнего насилия.

«Новая структура станет междисциплинарной площадкой, на которой специалисты различных профилей от психологов и юристов до журналистов и социологов будут исследовать одну из самых острых общественных проблем современности», — сказано в сообщении на сайте СПбГУ.

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Создать центр предложил профессор кафедры уголовного права Владислав Щепельков. Он пояснил, что гибель девушки шокировала студентов и вызвала волну обсуждений.

«Возмущение вызывает тот факт, что некоторые спикеры, а также пользователи социальных сетей позволяют себе недопустимые комментарии в адрес погибшей. Именно такая реакция общества заставляет молчать жертв домашнего насилия», — отметил Щепельков.

Профессор подчеркнул, что подобный центр станет первым в стране, где каждый год тысячи людей подвергаются насилию дома. Зачастую такие случаи выливаются в убийства.

Анастасия Ещенко погибла 7 ноября от рук историка Олега Соколова. Он застрелил возлюбленную и расчленил тело, чтобы утопить его в реке. Профессора задержали 9 ноября в Петербурге вместе с рюкзаком, где были отрубленные руки девушки и пистолет.

Против него возбудили уголовное дело и отправили на два месяца в СИЗО по решению суда. Во время заседания Соколов признался в преступлении и раскаялся. Он заявил, что хотел жениться на Ещенко, а на убийство пошел во время ссоры. По его словам, аспирантка плохо относилась к его детям.