В омском Минздраве сообщили о состоянии студента после ЧП с рапирой

Студент, тяжело пострадавший от удара рапирой в Омске, сейчас находится в реанимации. Клинок на шесть сантиметров вошел в подглазье молодого человека, но врачи смогли спасти его зрение, сообщили «360» в региональном Минздраве.

«Он поступил в один из крупнейших центров скорой медицинской помощи БСМП № 1, где врачи сразу поняли всю сложность ситуации. Были привлечены хирурги и нейрохирурги. Благодаря их работе было сохранено зрение и не поврежден мозг», — рассказала руководитель пресс-службы Минздрава Галина Назарова.

После операции юношу поместили в реанимацию. Врачи дают благоприятные прогнозы по его состоянию. По мнению специалистов, после выздоровления он сможет возобновить свои занятия.

В УМВД по Омской области сообщили, что рапиры, на которых, по предварительным данным, студент и его приятель устроили поединок, изъяты и отправлены для проведения исследования. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства этого происшествия, добавили в ведомстве.

О неудачной попытке фехтования ранее сообщил Telegram-канал Mash. По данным источника канала, студента, который сейчас лежит в больнице, ранил его друг. Они вместе заказали две шпаги для фехтования и устроили поединок во дворе. Но при этом приятели на надели защитную экипировку.