После ЧМ-2018 в России остались более 2 тысяч иностранцев

Чиновник уточнил, что по данным правоохранительных органов речь идет примерно о двух тысячах человек. Все они приехали в Москву по паспортам болельщиков, которые уже давно потеряли силу и сейчас, юридически все они стали нелегальными мигрантами.

Так представитель МИД ответил на вопрос о предложении Ростуризма сделать электронную визу в Россию многократной.

«Не исключаем, что в дальнейшем электронная виза действительно может стать и многократной. Но подобные решения должны приниматься на основании анализа накопленного опыта и с учетом всех факторов, в том числе миграционной опасности», — ответил Евгений Иванов и рассказал об остающихся в России иностранных болельщиках.

На минувшей неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект об единой электронной визе для иностранцев. Она появится 1 января 2021 года и ее смогут получить граждане 53 государств. Этот проект реализуется с 2017 года. Пока электронные визы могут получить иностранцы для посещения Дальневосточного федерального округа, Ленинградской области и Санкт-Петербурга. После закрытия границ выдачу виз временно приостановили.

По словам Евгения Иванова, визы для посещения этих трех регионов разные. Но с 1 января появится единое электронное разрешение для путешествия по всей России. Срок визы рассчитан на два месяца, но находиться на территории России иностранный гражданин сможет не более 16 дней.

Паспорта болельщиков в России выпустили в 2017 году. Их получили иностранцы, которые приехали на матч Кубка конфедераций. В 2018 году их выдавали футбольным болельщикам из других стран во время чемпионата мира по футболу, который прошел в России. Документ позволял въехать на территорию нашей страны без визы. Планировалось, что и на матчи Евро-2020 болельщики смогут въехать Россию по ранее выданным документам.