Две чиновницы в Ростовской области уволились после череды скандалов в регионе

Глава Минздрава Ростовской области Татьяна Быковская и начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая сегодня покинули свои должности.

Татьяна Быковская уволилась по собственному желанию, «в связи с выходом на пенсию», сообщила пресс-служба губернатора региона Василия Голубева. Он подписал указ об освобождении ее от занимаемой должности министра здравоохранения региона. О причинах увольнения Левицкой ничего не сообщается, уточнила «Газета.ru».

Исполнение обязанностей главы Минздрава возложено на замминистра по лечебной работе Александра Крата, уточнило RT.

В октябре в Ростовской области произошло три скандала. Сначала СМИ сообщили о смерти 13 пациентов в ГКБ № 20 Ростова-на-Дону. Причиной назвали возможную нехватку кислорода в больнице. Следом дочь одной из пациенток инфекционного отделения ЦРБ Кагальницкого района рассказала, что в палате с пациентами всю ночь пролежал труп. Последней скандальной ситуацией стали каталки с трупами под лестницей таганрогской больницы.