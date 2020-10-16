После благодарности от Путина Лоза высказался о звании «Заслуженный артист»
«Президенту спасибо, конечно же», — сказал Лоза РИА «Новости».
Музыкант рассказал, что уже год как у него лежат подготовленные документы на звание «Заслуженный артист».
«Вот если бы президенту документы на звание „Заслуженный артист“ предложили подписать, было бы логичнее, как мне кажется», — отметил он.
По его словам, получается, что с точки зрения российской культуры он не заслуживает ничего, кроме грамоты. Соответственно, и поздравлять не с чем.
Глава государства объявил благодарность музыканту за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.
Юрий Лоза стал популярным в 1970-е годы. Тогда он играл в знаменитой советской группе «Интеграл», ей руководил Бари Алибасов. В начале 1980-х стал участником группы «Зодчие». После этого стал выступать сольно.
Лоза автор таких песен, как «Плот», «Пой, моя гитара, пой», «Сто часов», «Девочка сегодня в баре», «Исполнительный лист» и других.