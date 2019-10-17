После беседы с приставами алиментщик выплатил миллионный долг в Петербурге

По данным издания, мужчина заключил с бывшей супругой соглашение, что будет каждый месяц перечислять на содержание троих детей чуть больше 80 тысяч рублей. В какой-то момент он перестал платить деньги, и его долг составил 1,4 миллиона рублей. После визита судебных приставов, которые разъяснили петербуржцу, чем чревата неуплата алиментов, он полностью выплатил всю сумму.