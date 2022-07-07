Россиянки стали чаще рожать после 30-40 лет

Жительницы России стали чаще рожать после 30 лет. В 2021 году у женщин старше 40 лет на свет появилось более 56 тысяч детей, что стало рекордом.

Всего в 2021 году у женщин старше 40 лет родилось 56,86 тысячи детей. Такая цифра стала максимальной с 1990 года, написал РБК со ссылкой на данные Росстата по демографии. Но в этой возрастной категории на свет появилось всего 4% от всех детей, родившихся в 2021 году.

«Возраст после 35–40 лет — традиционное время для рождения третьих и последующих детей. Кроме того, возрастная когорта женщин 40–49 лет одна из самых многочисленных и будет продолжать расти», — пояснили в Минтруде.

Больше всего детей родили девушки, которым был 31 год. На свет появились 88,4 тысячи детей. Россиянки от 29 до 33 лет родили 431 тысячу младенцев. Меньше всего детей появилось у девушек моложе 18 лет — 24,9 тысячи.

В 2021 году в России насчитывалось 1,398 миллиона новорожденных. Такое количество отказалось на 3% меньше, чем было в 2020 году. Коэффициент рождаемости составил 9,6 родившихся на тысячу жителей страны.