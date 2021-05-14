Мособлдума проведет около 40 мероприятий для выполнения послания президента
Депутаты Мособлдумы утвердили план мероприятий для выполнения послания президента. Они выделили порядка 40 пунктов, по которым будут проведены мероприятия.
«Все мероприятия посвящены социально-значимым темам, на которых президент сделал акцент. Это и поддержка молодых семей с детьми, и газификация, диспансеризация, развитие первичного звена здравоохранения. Также особое внимание будет уделено сфере экологии», — сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Профильный комитет планирует предложить изменить федеральный КоАП в части обращения с отходами производства и потребления. Законодательная инициатива будет касаться автоматической фиксации нарушений.
Также депутаты доработают законопроект о молодежной политике в Подмосковье. Они установят новые полномочия органов публичной власти региона по поддержке молодежи и молодых семей. Будут подняты вопросы качества содержания дворовых территорий.
«Также планируется внести изменения в региональный закон о социальной поддержке отдельных категорий граждан Московской области и установить лицам, награжденным знаком „Житель осажденного Севастополя“, ежегодную материальную помощь, начиная с 2021 года», — отметили в пресс-службе Мособлдумы.
Свое очередное заседание депутаты начали с минуты молчания, чтобы почтить память погибших в казанской школе.
«В Казани произошла страшная трагедия. Погибли дети. Такие вещи приводят в шок, они не должны никогда повториться. От имени всех депутатов и аппарата Мособлдумы выражаю соболезнования родным и близким погибших», — сказал Брынцалов.
Утром 11 мая в казанской школе № 175 бывший ученик открыл огонь. От рук Ильназа Галявиева погибли семеро детей и двое взрослых. На стрелка завели уголовное дело о массовом убийстве. Его уже поместили под стражу.