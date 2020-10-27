Послание внуков. Дети дали полезные советы бабушкам и дедушкам

Пожилые люди находятся в зоне риска из-за распространения коронавируса. Поэтому дети записали видеообращение к бабушкам и дедушкам. Они примерили на себя роль взрослых, попросив старшее поколение быть послушным и оставаться дома.

«Бабушки и дедушки, мы просим вас, оставайтесь дома!» — с этих слов дети начали свое видеопослание пожилым людям.

Они напомнили, что сейчас опасно выходить из дома, а коронавирус необходимо победить. Ребята попросили бабушек и дедушек показать всем пример, быть послушными и не покидать лишний раз свою квартиру.

«Мы будем звонить вам и проверять», — пообещала Полина Попова из подмосковной Балашихи.

Андрей Савостьянов из Красногорска отметил, что волонтеров или родственников с продуктами и лекарствами нужно обязательно встречать в маске.

В конце сентября губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление с рекомендацией соблюдать режим самоизоляции людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Кроме того, в регионе продолжает действовать масочный режим. Средства защиты необходимо использовать во всех общественных местах.