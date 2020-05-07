Послабление режима самоизоляции может наступить для Петербурга в мае

Ослабление ограничительных мер, принятых в Санкт-Петербурге для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, может наступить в мае. Так считает директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Евгений Шляхто.

Когда власти полностью снимут ограничительные меры, пока не известно. Однако в мае петербуржцев могут ждать послабления режима самоизоляции по ряду пунктов, сообщил сайт «Петербургский дневник».

Ослабление будет возможно в случае улучшения эпидемической ситуации. Решение примет губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Появится подушка безопасности, будут официальные постановления, тогда Александр Дмитриевич примет какие-то решения. Пока сложно сказать, но, думаю, в мае какие-то послабления могут быть», — рассказал Шляхто.

До 12 мая в городе действует режим самоизоляции.

По последним данным, 7 мая в Санкт-Петербурге выявлено 306 случаев коронавируса. Всего с начала распространения инфекции в Петербурге заболели 6190 человек, выздоровели 1552 пациента, умерли 44.