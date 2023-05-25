25 мая 2023, 11:29
Посла Швеции вызвали в МИД России
МИД России вызвал посла Швеции из-за конфронтационного курса страны
Посла Швеции вызвали в МИД России из-за конфронтационного курса страны. Об этом сообщила пресс-служба российского дипломатического ведомства.
«Посла Швеции Малену Мард вызвали в МИД. Ей сообщили, что по причине конфронтационного курса, проводимого Швецией, принято решение о прекращении работы генерального консульства России в Гетеборге с 1 сентября», — сказано в сообщении.
Реклама
МИД отметил, что расценил объявление пятерых сотрудников загранучреждений России персонами нон грата в Швеции как откровенно враждебный шаг.
«В связи с этим принято решение об объявлении нежелательными лицами в России пятерых шведских дипломатов. Им предписали покинуть Россию в те же сроки, которые отвели для отъезда наших сотрудников», — добавили в ведомстве.
Кроме того, МИД России расценил двусторонние отношения со Швецией как беспрецедентно низкого уровня. Причиной этого министерство указало непрекращающуюся русофобскую кампанию.
Швеция
МИД РФ
Реклама
Реклама