Общество 25 мая 2023, 11:29 Посла Швеции вызвали в МИД России МИД России вызвал посла Швеции из-за конфронтационного курса страны РИА «Новости»

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Посла Швеции вызвали в МИД России из-за конфронтационного курса страны. Об этом сообщила пресс-служба российского дипломатического ведомства.

«Посла Швеции Малену Мард вызвали в МИД. Ей сообщили, что по причине конфронтационного курса, проводимого Швецией, принято решение о прекращении работы генерального консульства России в Гетеборге с 1 сентября», — сказано в сообщении.

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МИД отметил, что расценил объявление пятерых сотрудников загранучреждений России персонами нон грата в Швеции как откровенно враждебный шаг.

«В связи с этим принято решение об объявлении нежелательными лицами в России пятерых шведских дипломатов. Им предписали покинуть Россию в те же сроки, которые отвели для отъезда наших сотрудников», — добавили в ведомстве.

Кроме того, МИД России расценил двусторонние отношения со Швецией как беспрецедентно низкого уровня. Причиной этого министерство указало непрекращающуюся русофобскую кампанию.