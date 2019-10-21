Посла мира ООН вынудили ввязаться в квартирную войну в Москве

Жительница Москвы Ингрида — посол ООН, активный участник конференций за мир. Девушка ездила в Непал, Малайзию и другие страны. Рассказывала о культуре и жизни в России. Но даже посла ООН могут ждать жилищные войны — если речь идет о квартире в центре Москвы.

Бывший супруг Ингриды продал квартиру сыну от первого брака, с тех пор девушку не хотят видеть на этой жилплощади. Несмотря на то, что она там официально зарегистрирована.

«Так сложились обстоятельства, что отец ребенка перестал нам арендовать ту квартиру, в которой мы до этого с сыном жили. Здесь вот тоже в центре, рядом с его школой. И мы просто с матерью и с сыном остались на улице», — рассказывает девушка.

Источник фото: телеканал «360»

Бывший супруг Иван Е. сначала попросил Ингриду съехать, пообещав арендовать ей другое жилье. Однако через несколько лет не стал делать и этого. Ингрида попыталась вернуться в законное жилье, где зарегистрирована, но и там видеть ее не захотели. Не помогает даже звонок собственнику квартиры. Им является сын Ивана Е. от первого брака Денис.

Источник фото: телеканал «360»

В итоге Ингрида готовит документы в суд. Она верит и надеется на справедливое и законное решение.

«Собственник новый выселил ее незаконно. Не через суд, а создал такие условия, что она не может там проживать. Начинает ругаться, начинает материться. Он говорит, что живет с семьей, но там трехкомнатная квартира. Предоставьте им одну комнату, где они будут проживать. На сегодняшний день мы будем подавать в суд иск о вселении в жилое помещение», — прокомментировал ситуацию юрист Максим Суров.