Посла Чехии вызвали в МИД России

МИД РФ вызвал посла Чехии в Москве Витезслава Пивоньку. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информированный источник. По данным источника РИА «Новости», вызов связан с высылкой 18 российских дипломатов из Праги.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответ России на действия чешских властей будет оперативным и прикладным. Чешская сторона, по ее словам, должна была понимать, какие последствия повлечет решение выслать сотрудников дипмиссии РФ.

Власти Чехии решили выслать 18 российских дипломатов. Кроме того, граждан РФ обвинили в причастности к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году. МВД Чехии успело объявить в розыск Александра Петрова и Руслана Боширова, которых в Лондоне обвиняют в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери в марте 2018 года.

Захарова в ответ назвала действия Праги карикатурными. По ее мнению, чешские власти действуют под голословными и надуманными предлогами в угоду США. Дипломат назвала это вассализмом XXI века.