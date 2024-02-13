Общество 13 февраля 2024, 18:20 Поскандаливший с соседями водитель экс-мэра Екатеринбурга попал в больницу Экс-мэр Екатеринбурга Чернецкий объяснил лечение водителя проблемами с сердцем РИА «Новости»

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Жильцы дома на улице Черепанова в Екатеринбурге обвинили водителя бывшего мэра Екатеринбурга, а сейчас занимающего пост первого заместителя председателя областного Заксобрания Аркадия Чернецкого в порче своих машин. Об этом сообщило издание E1.RU.

Соседи рассказали, что водитель Toyota Camry с правительственными номерами режет колеса у припаркованных около дома автомобилей. В доказательство своих слов жильцы дома поделились записями с камер наблюдения. По словам пострадавших, такое поведение мужчины продолжается не первый год, а на все претензии он отвечает, что возит депутата.

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В начале февраля правительственную машину неизвестный раскрасил из баллончика, написав на одной из дверей слово «прокольщик».

Аркадий Чернецкий в комментарии Ura.ru заявил, что его водитель попал в больницу из-за проблем с сердцем. Он добавил, что не согласен с обвинениями в адрес сотрудника, так как на опубликованных кадрах установить личность мужчины практически невозможно.

Политик добавил, что жильцы дома так и не подали заявление в полицию, а придали историю огласке через СМИ.

Бывший мэр Екатеринбурга добавил, что у правительственной машины тоже прокололи колеса, но наказали за это водителя, который оставил транспортное средство в неположенном месте. После выхода из больницы мужчине придется купить новые шины за свой счет.

Это не первый крупный скандал на Урале за последнее время. В начале февраля своей должности лишился начальник управления ГИБДД Каменска-Уральского Алексей Морозов.

По данным СМИ, увольнение связано с результатом внутренней проверки истории, когда автоинспекторы штрафовали водителей, используя подставного пешехода, провоцировавшего нарушение правил.