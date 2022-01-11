Positive Technologies: среди мошенников в России набрала популярность новая схема

Компания Positive Technologies предупредила о мошеннической схеме, когда россиянам присылают фишинговые письма о повышении зарплат. Об исследовании специалистов написала «Газета.ru».

«Особый успех имеют сценарии фишинговых рассылок по вопросам изменений в зарплате, обновлений соцпакета и стоимости банковского обслуживания», — рассказали в компании.

Согласно исследованию, за время пандемии коронавируса мошенники собирали данные россиян, проводя фальшивые опросы о вакцинации. Используя полученные данные, злоумышленники делают рассылки с «хорошими новостями» о прибавке, содержащие в себе фишинговые ссылки.