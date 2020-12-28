СМИ: Рост цен на жилье предложили остановить пошлинами на сталь

В тексте документа замглавы ФАС предложил ввести пошлину на лом в размере 15% от стоимости, но не менее 49 долларов за тонну, за продажу за границу стальной заготовки брать не менее 13% от цены, но не менее 73 долларов за тонну, а за арматуру — 12%, но не менее 78 долларов за тонну. Действовать пошлины должны на протяжении шести месяцев.

Свое предложение Цариковский обосновал поручением вице-премьера Марата Хуснуллина, которому московские застройщики пожаловались на резкий рост цен на арматуру. По их данным, с середины ноября цены выросли в два раза до 48,5 тысяч рублей за тонну, что сказалось на стоимости квадратного метра.

Замглавы ФАС отметил, что признаков нарушения антимонопольного законодательства ведомство не выявило. Причиной резкого роста цен он назвал восстановление темпов строительства в Китае, где эпидемия коронавируса пошла на спад. Кроме того, продавцы готовились к худшему сценарию, поэтому реализовали все свои запасы, что вызвало дефицит.

Источник близкий к производителям назвал предложение ФАС странным. Он отметил, что проще было зарегулировать цены на жилье, а не на подорожавшую арматуру. Еще один источник издания заявил, что выросшие цены металл для строительного сектора — это следствие роста спроса на недвижимость, на который повлияли низкие ставки и льготная программа ипотеки. Строители планировали завершить свои проекты и своим повышенным спросом сами взвинтили рост на арматуру на вторичном рынке.

Руководитель группы оценки рисков устойчивого развития аналитического рейтингового кредитного агентства Максим Худалов заявил, что ограничения на экспорт отечественной продукции только незначительно снизят цены внутри страны. По его словам, для наполнения рынка нужно временно снять ограничение на завоз украинской стальной арматуры.