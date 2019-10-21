«Пошла кровь носом. И все…» Россиянка полчаса упрашивала ветеринара помочь умирающей собаке

Врач из ветеринарной клиники в Нижнекамске отказался принимать домашнюю умирающую собаку, которую сбил таксист. События того дня вспомнила в разговоре с «360» свидетельница аварии Эльвира Давлекаева.

Утром 20 октября местная жительница ехала с мужем поздравлять маму с юбилеем. Такси перед ними сбило собаку, но водитель ничем не помог — скрылся с места ДТП. Несколько машин остановилось, подбежал хозяин собаки.

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«Хватает ее. Он просто в шоке был, не знал, куда идти, вообще, в какую сторону, что делать», — рассказала собеседница.

Давлекаева посадила дедушку в машину и привезла его с собакой в единственную работающую платную клинику около 08:40. Медучреждение тогда еще было закрыто. Собака уже умирала, но минут через пять к входной двери подошел ветеринар. Женщина-врач отказалась лечить собаку в обычной одежде, вошла в помещение и закрыла дверь.

Когда клиника открылась, медик отказалась оказывать экстренную медицинскую помощь. Женщина начала требовать ветеринарный паспорт.

«Я ей говорю: „Какой паспорт? Я сама волонтер сколько лет, я сколько животных бездомных перетаскала, у них нет паспорта. А это домашняя собака, привитая, с ошейником, с хозяином“. Какой паспорт?» — возмутилась Давлекаева.

По ее мнению, ветеринар отказался помогать им из принципа. Тогда собака еще какое-то время поскуливала, двигала лапками.

Пока шли эти разборки, у собаки пошла кровь носом. И все… Эльвира Давлекаева, свидетельница гибели собаки.

Местная жительница и пожилой хозяин четвероногого полчаса упрашивали врача принять их. За это время собака умерла.

«Она начала говорить, что мы требуем все делать по каким-то правилам. Хотя мы, наоборот, просили нарушить правила и принять собаку до открытия», — добавила Давлекаева.

По ее словам, такое развитие событий возможно из-за недостаточной компетентности девушки. Врач понимал, что бессилен, и искал отговорки.

Позднее с Давлекаевой связалось руководство медучреждения. В администрации заявили, что их ветеринарная клиника оказывает помощь всем. Отказ медика — уже придуманное им правило.

Местная жительница отвезла собаку к другому ветеринару, чтобы убедиться в смерти питомца.

Собеседница «360» предложила дедушке помочь похоронить собаку, но он отказался, захотел сделать это сам.

Получить оперативный комментарий у клиники на момент публикации не удалось.