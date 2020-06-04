«Пошел пешком в тоннель». Задержан пассажир, остановивший движение Сокольнической линии
Об этом сообщил «Интерфаксу» знакомый с ситуацией источник. Он уточнил, что пассажир спустился на пути станции в 20:55.
Пассажир пытался двигаться в тоннеле, ведущем от станции «Парк культуры» в сторону для станции «Кропоткинская». Для его задержания пришлось отключить напряжение контактного рельсаИсточник.
Собеседник агентства уточнил, что движение на Сокольнической линии пришлось остановить примерно на 10 минут. Сейчас напряжение на контактный рельс вновь поступает. Линия метро постепенно возвращается в свой стандартный график.
Официального комментария от московского метрополитена по этой ситуации пока не было. Источник не уточнил, что станет с задержанным пассажиром. При этом РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщило, нарушителя порядка оперативно доставили в полицию. Мотивы его поступка пока неизвестны — правоохранители выясняют все подробности случившегося.