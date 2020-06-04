«Пошел пешком в тоннель». Задержан пассажир, остановивший движение Сокольнической линии

Движение поездов на Сокольнической линии метро вечером 4 июня было приостановлено. Это сделали после того, как один из пассажиров пешком зашел в туннель на станции «Парк культуры». Неизвестного уже задержали.

Об этом сообщил «Интерфаксу» знакомый с ситуацией источник. Он уточнил, что пассажир спустился на пути станции в 20:55.

Пассажир пытался двигаться в тоннеле, ведущем от станции «Парк культуры» в сторону для станции «Кропоткинская». Для его задержания пришлось отключить напряжение контактного рельса Источник.

Собеседник агентства уточнил, что движение на Сокольнической линии пришлось остановить примерно на 10 минут. Сейчас напряжение на контактный рельс вновь поступает. Линия метро постепенно возвращается в свой стандартный график.

Официального комментария от московского метрополитена по этой ситуации пока не было. Источник не уточнил, что станет с задержанным пассажиром. При этом РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщило, нарушителя порядка оперативно доставили в полицию. Мотивы его поступка пока неизвестны — правоохранители выясняют все подробности случившегося.