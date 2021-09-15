«Ъ»: Импорт тунца в Россию пошел на убыль

Импорт тунца в Россию в первом полугодии сократился почти на треть. Снижение поставок может быть вызвано падением потребительского спроса, предположил президент Всероссийской рыбопромышленной ассоциацией (ВАРПЭ) Герман Зверев.

По итогам января-июня 2021 года импорт тунца в России снизился на 27,7%, до 5,6 тысячи тонн в натуральном выражении и на 20,97%, до 26,45 миллиона долларов в денежном, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы, которые изданию предоставила ВАРПЭ.

Снижение спроса также соотносят с нежеланием трейдеров торговать «дорогой и нетрадиционной» для россиян рыбой, а также с сокращением вылова в странах-поставщиках.

В результате с проблемами столкнутся прежде всего рестораны и суши-бары, полагают эксперты, тогда как производители консервов, по их мнению, не испытают дефицита.

Поставки французского шампанского в Россию официально возобновятся уже в середине сентября. Получается, что продажа этого алкоголя РФ была приостановлена всего на два месяца. Эксперты в этой отрасли рассказали «360», что не почувствовали недостатка алкоголя из Франции за этот период, и предположили, что французы решили вернуться в Россию из деловых соображений.