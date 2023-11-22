Общество 22 ноября 2023, 10:55 Посетителями мастер-класса «Вечерней Москвы» стали победители «МедиаПритяжения — 2023»

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Победители всероссийского проекта «МедиаПритяжение — 2023» побывали на мастер-классе «Основы и правила публичных выступлений» в редакции «ВМ». Мероприятие провел ведущий сетевого вещания «Вечерка ТВ» Евгений Шматко, передала «Вечерняя Москва».

Журналист поделился профессиональными лайфхаками, а также дал советы, как вести себя на сцене и в кадре.

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После беседы с Евгением директор по маркетингу «Вечерней Москвы» Мария Герман провела для гостей экскурсию по редакции, а затем предложила им сделать фотографии и пообщаться с сотрудниками.