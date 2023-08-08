Общество 08 августа 2023, 14:31 Посетителям Московского урбанфорума в «Лужниках» расскажут о реках столицы Музей городского хозяйства Москвы: лекции о столичных реках пройдут на МУФ в «Лужниках» Комплекс городского хозяйства Москвы

Читать 360tv в

День заботы о реках Москвы и их обитателях пройдет 9 августа в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) в «Лужниках». Информация об этом появилась в Telegram-канале Музея городского хозяйства столицы.

Экскурсоводы проведут лекции и мастер-классы. С 17:00 до 18:00 состоится лекция «Малые реки Москвы». С 18:00 до 20:00 пройдет викторина «Речная азбука» с памятными подарками. В это же время, с 18:00 до 20:00, для детей организуют мастер-класс «Витражная рыбка», где они смогут создать необычную поделку из цветных пакетов.

Реклама

Вход на мероприятие свободный.

Ранее жителям столицы рассказали о том, что центр «Зотов» разработал для Московского урбанфорума серию детских мастер-классов об архитектуре. Бесплатные творческие занятия пройдут с 8 по 13 августа.