Общество 09 августа 2023, 12:12 Посетителям Московского урбанфорума расскажут об уходе за водоемами Посетителям Московского урбанфорума расскажут, как городские службы заботятся о водоемах Сайт мэра и правительства Москвы

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Посетителям Московского урбанистического форума (МУФ) в «Лужниках» расскажут о том, как городские службы столицы заботятся о водоемах. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Демонстрационный аквариум на 10 кубометров позволит ознакомиться с технологиями реабилитации и ухода за прудами, которые применяют в столице. Его дно покрыли гравийным щебнем, которым засыпают водоупорные слои в городских водоемах. Рядом с ним расположили береговую полосу с коробчатыми габионами.

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Кроме того, внутри аквариума оформили зону биоплато, укрепленную габионной подпорной стенкой. Здесь высадили различные водные растения — сусак зонтичный, тростник обыкновенный, камыш и кувшинки. Они необходимы для борьбы с цветением воды.

Также обитателями аквариума стали 30 декоративных рыб — карпы кои, караси, бестер.

Посетителям Московского урбанфорума в «Лужниках» также расскажут о реках столицы. Серия тематических мероприятий пройдет 9 августа.