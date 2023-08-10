Общество 10 августа 2023, 19:03 Посетителям Московского урбанфорума расскажут, как стать успешным Участники проекта «Бизнес-уик-энд» проведут тренинги для гостей Московского урбанфорума Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

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Активные участники проекта «Бизнес-уик-энд» проведут серию воркшопов и лекций для посетителей Московского урбанистического форума (МУФ). Об этом сообщил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

С 2018 года благодаря проекту свыше девяти тысяч молодых людей начали предпринимательский путь. Кроме того, для школьников и студентов колледжей реализуется программа «Бизнес-уик-энд. Старт». Алексей Фурсин

Посетители форума смогут получить ценные советы и информацию от успешных бизнесменов, которые поделятся своим опытом в развитии предпринимательских навыков. Спикеры передадут гостям форума практические знания в различных областях, таких как мода, графический дизайн и работа с маркетплейсами.

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В рамках мероприятия 12 августа пройдет деловая игра, а 13 августа — тренинг «Распаковка предпринимательских компетенций».

Кроме того, владелица бренда нижнего белья Наталия Корина организует 19 августа воркшоп «Как зарабатывать на маркетплейсах». В этот же день креативный директор диджитал-агентства Арсений Гончаренко поделится знаниями на воркшопе «Продуктовый дизайн».

Также на площадке МУФ 25 августа состоится финал второго потока проекта «Бизнес-уик-энд-марафон». Жюри определит победителей в трех номинациях «Лучший бизнес-проект», «Лидер марафона» и «Лучший проект по мнению зрителей».

Проект «Бизнес-уик-энд» объединил молодежь от 18 до 35 лет. Его выпускниками стали 280 тысяч человек.

Ранее стало известно, что участники «Московского долголетия» представят коллекции одежды на МУФ в Гостином Дворе.