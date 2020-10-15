Посетителям клубов в Москве нужно будет регистрироваться с 19 октября
Новые правила будут действовать с 19 октября, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. Их обяжут соблюдать как посетителей, так и работников дискотек, ночных клубов, баров и подобных развлекательных заведений, которые открыты с 00:00 до 06:00.
«Входя в заведение, посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на специальный короткий номер 7377», — пояснил градоначальник.
Собянин заметил, что распространению коронавируса регистрация телефонных номеров не помешает. Но при выявлении COVID-19 у кого-либо из посетителей появится возможность оповестить всех присутствовавших в заведении. Оказавшиеся в зоне риска таким образом смогут оперативно сделать тест на наличие SARS-CoV-2.
«Тем самым мы сможем выявлять и прерывать новые цепочки распространения коронавируса», — заключил мэр.
В Москве, по последним данным, подтвердили 347 946 случаев COVID-19 (+3942 за сутки). Выздоровели 268 423 человек, скончались 5796.