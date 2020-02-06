Посетителям Янтарной комнаты вновь можно делать фото

«В связи со сложившейся ситуацией (вспышка пневмонии, вызванная китайским коронавирусом — прим. ред.) еще до ввода ограничения на вход китайских туристов посещаемость нашего музея снизилась», — заметила глава службы по приему и обслуживанию посетителей Екатерининского дворца Ольга Клакоцкая.

По данным информагентства, в свое время руководству музея пришлось запретить фотосъемку в Янтарной комнате, поскольку туристы создавали «пробки», мешая другим посетителям. Теперь экскурсанты могут свободно делать снимки экспонатов.