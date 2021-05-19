Посетителям бани в Москве стало плохо из-за хлора

На юго-западе Москвы компания из шести человек посетила баню и почувствовала сильный запах хлора, после чего им стало плохо. Одной женщине потребовалась помощь врачей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Молодые люди посетили банный комплекс на Веневской улице в ночь на 9 мая. Они почувствовали запах хлора, после чего состояние посетителей ухудшилось. Одной из женщин после этого понадобилась медицинская помощь.

Обращение об этом было направлено в прокуратуру, где начали проводить проверку. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Прокуроры также проверят, исполнялись ли требования законодательства по безопасности оказываемых услуг для здоровья.

На минувшей неделе в одной из московских школ ученики шестого класса отравились после того, как вскрыли китайскую «бомбу-вонючку«. По сообщению от источника «360», одна из учениц заказала ее на AliExpress. В медпункт после этого обратились четверо детей. После того как они раздавили «бомбу», у всех них заболела голова.