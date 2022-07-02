Посетители заметили в меню бывшего «Макдональдс» пиво

Посетители бывшего ресторана «Макдональдс» выложили фотографии киосков заведения с рекламой пива. Об этом сообщила «Мослента».

В пресс-службе «Вкусно — и точка» уточнили, что не продают алкоголь, сообщила «Газета.ru». Пиво появилось только в меню бывшего франчайзинг партнера «Макдоналдс», ООО «Развитие Рост». Его предприятие расположено на Ленинградском вокзале. К сети «Вкусно — и точка» оно не имеет никакого отношения, пояснили представители компании.

«Наша сеть не меняет своего решения по поводу продажи алкоголя в своих ресторанах», — подчеркнули в пресс-службе.