Посетители ресторанов «Вкусно — и точка» заявили, что им запретили фотографировать и заряжать телефоны. Гости заведения на Большой Ордынке в Москве прислали «Подъему» правила посещения, с которыми им предложили ознакомиться.

«Запрещено розетками пользоваться, и снимать фото, видео нельзя», — пожаловался посетитель и добавил, что всегда заряжал телефон в McDonald`s.

Сеть «Вкусно — и точка» сменила компанию McDonald`s, ушедшую из России. Новым владельцем сети стал предприниматель Александр Говор. С середины июня в России после ребрендинга уже заработали 142 ресторана из 850. Оставшиеся заведения должны запустить к сентябрю.

Кардинальных изменений в меню не произошло. По мнению некоторых посетителей, в бывшем McDonald`s стало еще вкуснее. Как и прежде, в меню нет алкоголя. В то же время из ряда ресторанов «Вкусно — и точка» временно исчезнут картофель по-деревенски и картошка фри. Причина — неурожай сортов картофеля, из которых готовят эти блюда, в России в 2021 году.